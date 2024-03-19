living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عندما يبلغ الإستياء المسيحي حدّ العصيان

19
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غادة حلاوي -

في خطابه الأخير، ناشد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «القيادات في الطائفة السنية والأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحكمته ورئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد ونجله تيمور جنبلاط بفهمهما للجبل، وكل القيادات اللبنانية ألّا يفرّطوا بالشراكة المتوازنة والمتناصِفة». ففي أكثر من مؤسسة عسكرية ومدنية تحصل مناقلات وتعيينات ويستثنى منها المسيحيون، واذا كانت المناصب من حصة الشيعة، يبقى الموقع شاغراً إلى أن يقرّر الثنائي مصيره.

يتكل باسيل على «حكمة» بري كي لا يتم الذهاب بعيداً في الاستفراد بالقرار في الحكومة وفي الادارات، وكي يضع حداً للفراغ الرئاسي من خلال تعيين جلسة انتخاب للرئيس. ويمكن اعتبار الرسالة بمثابة نداء أخير قبل خطوات تصعيدية ينوي اتخاذها «التيار» ليست بكركي بعيدة عنها، كأن يدعو للتوقف عن التعامل مع الدولة، بحيث يتم تنفيذ اللامركزية الادارية من دون قانون يرسّخها.

أبواب الحوار بين بري وباسيل غير مقفلة، لكن مشكلة «التيار» مع الثنائي تعنّته في الموضوع الرئاسي والخروج عن رغبة المسيحيين مجتمعين. ليس وضع الثنائي بأفضل حال من المسيحيين. الحرب التي يخوضها «حزب الله» تجعله في منأى عن البحث في أي استحقاق داخلي. لا يمكنه الخروج من ترشيح سليمان فرنجية، بينما يباعد التمسك به، المسافة بينه وبين المسيحيين. يدفع فرنجية الثمن. ترشيحه وإن كان يمكن أن يكون موضع نقاش أو قبول مسيحي، قد يتحول إلى كبش فداء.

تتردّد في الآونة الأخيرة شكوى المسيحيين من الإقصاء. حتى أولئك الوسطيون من غير المحسوبين على أي جهة سياسية في السياسة يساورهم شعور بالغبن نتيجة ما يشهده ملف انتخابات رئاسة الجمهورية وتداول الأسماء من دون الركون إلى موقف المسيحيين المعنيين بالاستحقاق قبل غيرهم.

في تعليقها على الوضع المسيحي تقول شخصية مسيحية وازنة إنّ واقع المسيحيين ليس في خير، منتقدة طريقة تعامل الثنائي مع الاستحقاق الرئاسي والتمسك بمرشّح رئاسي لا يحظى برضى شريحة واسعة من المسيحيين، لكن تقاطعهم على الشكوى من الواقع لن يكون سبباً لإجتماع المسيحيين في بكركي.

فدعوة باسيل «المؤتمن على مجد لبنان»، لأن يجمع القيادات السياسية المسيحية لأنه «لا يوجد أي سبب كي لا نلتقي»، قد لا تلاقي تجاوباً من بكركي، وإن كان الصرح البطريركي منفتحاً على الحوارات الثنائية، ولا سيما مع «التيار الوطني الحر». فبكركي لم تعد في وارد ارتكاب خطوات غير محسوبة، وهي تدرك صعوبة جمع القادة المسيحيين، وقد خرجت أصوات اعتراضية على دعوة باسيل من كتل مسيحية تطالبه بأن يصطدم بـ»الحزب» ويخرج عن التفاهم معه، وهذا ما يرفضه «التيار» الذي لا يزال يعتبر سلاحه ضرورياً للدفاع عن النفس طالما ترفض واشنطن تسليح الجيش بأسلحة قتالية دفاعية وذات أهمية توازي ما يملكه «الحزب» على الأقل.

‏وفي المقابل يؤدي موقف الحزب «بتهميش المسيحيين، والإصرار على ترشيح فرنجية وتغطية ارتكابات الحكومة في مخالفة الدستور، وضرب صلاحيات الرئيس» إلى خسارة «التيار» جزءاً من شعبيته لصالح القوات بحجة الدفاع عن الحقوق.

منذ حرب المساندة لجبهة غزة التي يخوضها «حزب الله» تراجع الاهتمام المحلي باستحقاق رئاسة الجمهورية باستثناء تحرك للجنة الخماسية لا يذهب أبعد من بث التفاؤل كونه موضع متابعة إعلامية. تحركها يعني بقراءة مسيحية أنّ الاستحقاق خرج من المسيحيين الذين ينتظرون القرار في شأنه من الخارج أو رهن التسوية التي قد لا يكونون جزءاً منها. تقول مصادر مسيحية إنّ بكركي قد تذهب أبعد من «التيار» في الخطوات التي قد تلجأ إليها وأنّ اجتماعات مسيحية بالجملة تعقد، تشترك فيها «القوات» و»التيار» لاتخاذ خطوات معينة في هذا الإطار. في تحليل شخصيات مسيحية، أنّ الثنائي لا يريد رئيساً للجمهورية ويرفض مبدأ البحث في اسم مرشح خارج فرنجية، علماً أنّ مصادر في «الخماسية» قالت معلقة على زيارتها السابقة لرئيس المجلس إنّ اللافت كان فيها سؤاله السفراء عن مرشحهم البديل لفرنجية، ما فُهم على أنّه استعداد للحوار حول المرشح الثالث.

خطورة ما تشهده البلاد هو ذاك الاصطفاف المسلم مقابل شعور مسيحي بالإبعاد. وهو شعور آخذ في التمدد والبحث يجري خلف الكواليس حول سبل الحدّ منه.

 

 

 

 

 

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   