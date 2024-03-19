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الجمهورية: توجّه ينأى بملف الرئاسي عن أنّ يبقى معلقاً الى ما بعد جلاء صورة ما سيؤول اليه الوضع في غزة

19
MARCH
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت مصادر المعلومات: حراك السفراء الذي بدأ بزخم (يوم امس)، وسيستكمل لاحقاً وربما بزخم أكبر، ليس منتظراً منه نتائج آنية، ذلك انّه أشبه ما يكون بمحاولة تأسيسية لحل رئاسي يُنتظر ان تصبّ اللجنة الخماسية جهدها لإقناع الاطراف بولوج باب الحوار. وما خلا ذلك، لا حديث من قريب أو بعيد في اسماء المرشحين سواءً أكانت اسماء قديمة موجودة اصلاً في نادي المرشحين، او اسماء جديدة، ولا اي مقاربة لما يُسمّى الخيار الثالث، فكل ذلك يحسم على طاولة الحوار والنقاش.

 

وبحسب ما استخلصت المصادر فإنّ اللجنة الخماسية على يقين بأنّ أطراف الداخل ليست قادرة وحدها على انتاج رئيس جمهورية، ومن هنا أوكلت الى نفسها مهمّة صعبة، لاستيلاد فرصة جدّية جديدة لإحداث خرق في جدار الملف الرئاسي.

 

ولقاءات السفراء صبّت في هذا الاتجاه وعكست رغبة شديدة في حسم سريع للملف الرئاسي بتوافق لا بدّ منه بين اللبنانيين، وانتخاب رئيس وتحديداً في المدى القريب جداً، وحتى ضمن فترة هدنة الستة اسابيع التي تتسارع الجهود في اتجاهها، وهو توجّه ينأى بملف الرئاسي عن أنّ يبقى معلقاً الى ما بعد جلاء صورة ما سيؤول اليه الوضع في غزة.

الجمهورية
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