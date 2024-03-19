مفوضية اللاجئين تنفي وجود «مؤامرة» لإبقاء النازحين السوريين في لبنان

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الوطن السورية: نفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأنباء التي تحدثت عن وجود مؤامرة دولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، مشيرة إلى أنها تعمل مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومتان اللبنانية والسورية لعودتهم إلى بلادهم بأعداد كبيرة.

واعتبرت المفوضية في ردّ لها على تحقيق إعلامي لبناني تحت عنوان «حملة كراهية أم مطالبة مُحقّة برفع الضرر؟» أنه «ليس هناك من مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وليست هناك أجندة خفية في هذا الشأن».



وأضافت المفوضية: «نأمل جميعاً بأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين، لكن التحديات لا تزال قائمة، والأمم المتحدة لا تدخر جهداً في إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة التوطين في بلدان ثالثة كما العودة إلى سورية».



وقالت: «إننا نعمل مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وغيرهما من البلدان المضيفة المجاورة، والمجتمع الدولي لمعالجة المخاوف التي يشير إليها اللاجئون كعقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، ومعالجة زيادة الاحتياجات التي تستدعي مزيداً من الدعم داخل سورية».



واعتبرت المفوضية أنه في داخل سورية، كثفت وشركاؤها دعمهم للمجتمعات التي تستقبل العائدين، وقالت: إن نهج الدعم هذا يتضمن «برامج مساعدات ملموسة في مجال المأوى والمساعدة القانونية كتسهيل الحصول على الوثائق المدنية، وتوزيع مواد الإغاثة، وتأمين سُبل العيش، وتأهيل المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية».