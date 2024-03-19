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الأنباء الكويتية: عاد تحرك سفراء «اللجنة الخماسية الإقليمية ـ الدولية» وهم: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هرفيه ماغرو، السعودي وليد البخاري، المصري علاء موسى، والقطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، محتلا الواجهة الديبلوماسية لمعالجة أزمة انتخاب رئيس للبنان.

وينظر إلى «مكوكية» السفراء، الحالية، على أنها استكمال لما بدأه «تكتل الاعتدال الوطني»، ما يعني ان «المشوار» إلى القصر الجمهوري أصبح في منتصف الطريق، وكل المداولات تتم داخل دائرة «الاستطلاع» ورفع التقارير، وسيوسع السفراء هذه المرة جولتهم لتشمل القيادات السياسية والكتل النيابية، بدءا من لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وتستكمل اليوم بلقاءات مع الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع والرئيس السابق لـ «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وقال بري عقب اجتماعه بالسفراء إن اللقاء كان جيدا وسيتكرر، والتوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم وصولا لإنجاز الاستحقاق.