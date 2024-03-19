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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 آذار 2024

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الأخبار: غزة: العدو يحارب عودة الحياة

حراك «الخماسية»: إثبات وجود قبل الدخول في عطلة جديدة
وزارة الخزانة الأميركية تبحث عن «الكاش»: إعادة إحياء سارقي الودائع!

 

 

 

اللواء: «الخماسية» لا تعمل في الوقت الضائع: غطاء عربي - دولي لإنجاز الاستحقاق
بري لتكرار اللقاءات والراعي لفتح المجلس.. وتصحيح مرسوم الزيادات أمام مجلس الوزراء اليوم

 

 

 


النهار: الراعي لـ"الخمسة": الدستور ولا تكريس لأعراف

 

 

 


نداء الوطن: غوتيريش يعتبر سلاح "حزب الله" في منطقة الليطاني "غير مُرخّص"
"الخُماسية"... بري يلتف على "التشاور" والراعي يرفض "اللف والدوران"

 

 

 

البناء: بوتين: الناتو في أوكرانيا ونحن عشية حرب عالميّة… التفاوض مع غير زيلنسكي/ بايدن ونتنياهو وربط نزاع: منح مفاوضات الدوحة فرصة وتجميد عملية رفح / اقتحام الشفاء لاغتيال المبحوح ومحاولة اعتداء على صباحي بعد تظاهرة مع غزة

 

 

 

 

الجمهورية: الموفدون يؤكدون: الهدنة ستشمل لبنان
حراك "الخماسية: لرئيس قبل غزة

 

 

 


l'orient le jour: Quand Beyrouth devient la capitale de « l’axe de la résistance »

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: صمت حكومي حول مفاوضات سرّية بين «حماس» والمتمردين الحوثيين في بيروت
سفراء «الخماسية» يبدأون تحركاً «استطلاعياً» موسعاً وبري: التوافق قائم على التفاهم لإنجاز «الاستحقاق»

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: «أكسيوس»: إسرائيل و«حماس» بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار

 

 

 


الوطن السورية: التقى الفريق التطوعي لمركز «حوار» وأكد أن المشاريع الاستعمارية خلقت أزمة الهوية في المنطقة العربية … الرئيس الأسد: تصحيح المفاهيم الخاطئة يشكل نقطة الانطلاق في أي عمل ناجح

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