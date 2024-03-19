أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال مصدر دبلوماسي على صلة بمفاوضات الدوحة أن السقف المرتفع لكلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يتسبّب بفشل المفاوضات، لأنه لا يتحمل مسؤولية الفشل في مناخات داخلية ودولية ليست لصالحه. وتوقع المصدر تراجع نتنياهو عن معركة رفح وعن الحديث عن حرب على لبنان لامتصاص النقمة التي تتسبب بها مواقفه، وقيامه بتسهيل إدخال المساعدات الى غزة وتمديد وجود وفده المفاوض في الدوحة حتى لو لم يكن في الأفق فرصة اتفاق على الأقل حتى نهاية رمضان.



خفايا

قال مرجع سياسي إن نسبة الـ “المشاهير” الذين يجاهرون بخيارات نافرة في السياسة والثقافة لا تعبر عن نسبة حضور مواقفهم في المجتمع، ولذلك فإن التصادم معهم بأدوات قانونية عندما يروّجون لظواهر مثل “التطبيع مع إسرائيل” أو “المثلية الجنسية” يمنحهم فرصة الضجيج والتحرك واكتساب تأييد خارجي تحت عنوان الحريات، خصوصاً أن هذه الدعوات تلقى تأييد الغرب ولبنان بغنى عن هذه المعارك التي تمنح هؤلاء فوزاً سهلاً والتي صار تكرارها يطرح سؤالاً حول ما إذا كان المقصود تلميع صورة هؤلاء وتعظيم شأنهم، داعياً إلى حصر أي ملاحقات قانونية وأمنية وقضائية بحالات التثبت من جرم جزائي بالتخابر مع جهة أجنبية أو مع العدو.

اللواء: أسرار



لغز

سفير عربي عضو في الخماسية غادر مناسبة إجتماعية فور دخول زميله في الخماسية القاعة، مكتفياً بإلقاء تحية سريعة وترك المكان!



غمز

تساءل قطب سياسي مخضرم عن الجهة التي تقف وراء الحملة الصحفية التي استهدفت مرشحاً رئاسياً في يومين متتاليين، وفي صحيفتين الأولى محسوبة على المعارضة، والثانية على الممانعة !

نداء الوطن: خفايا

منسّقة سابقة لبرنامج تابع لإحدى المنظّمات الدولية، عادت إلى الواجهة بعد صدور قرار قضائي بمنعها من السفر، وذلك في قضية خرق أمني.

حتى الآن، لم يتحدّد موعد لزيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قطر، ولو أنّ الدعوة وجِهّت إليه.