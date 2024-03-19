دمشق: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق

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روسيا اليوم: أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق.

ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 02:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

وأضاف المصدر للهيئة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي عدة انفجارات مجهولة المصدر في سماء العاصمة السورية دمشق.