سلسلة استهدافات للمقاومة... اسلحة صاروخية ومدفعية واصابات مباسرة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:02 من مساء يوم ‏الاثنين 18-03-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من مساء يوم ‏الاثنين 18-03-2024 موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

بالاضافة الى استهداف موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية