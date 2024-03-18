سلسلة استهدافات للمقاومة... اسلحة صاروخية ومدفعية واصابات مباسرة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:02 من مساء يوم الاثنين 18-03-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من مساء يوم الاثنين 18-03-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
بالاضافة الى استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية