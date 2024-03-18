living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الصناعيين وجامعة LAU "لاقامة تعاون أكاديمي - صناعي وخلق فرص عمل

18
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقعت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني مذكرة تفاهم مع الجامعة اللبنانية الاميركية LAU برئاسة الدكتور ميشال معوض، في جمعية الصناعيين في حضور أعضاء مجلس ادارة الجمعية ووفد من الجامعة.

وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب بيان للجمعية،الى "إقامة تعاون بناء بين العالم الأكاديمي والقطاع الصناعي لسد الفجوة بين البحث الأكاديمي المتقدم والخبرة العملية في القطاع الخاص، وتنشيط الاقتصاد وخلق الوظائف في لبنان، من خلال الجمع بين الخبرات والقدرات".

الزعني
بداية، تحدث الزعني معتبرا أن "اليوم يمثل لحظة محورية في مسار التنمية الصناعية اللبنانية خصوصاً أننا مع توقيع مذكرة التفاهم هذه بين جمعية الصناعيين والجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، فإننا نبدأ مرحلة من التعاون والتآزر غير المسبوق بين الأوساط الأكاديمية والصناعة الوطنية".

وقال: "ان هذه الشراكة الاستراتيجية ترسخ التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل في لبنان. كما أن هذا التعاون يهدف الى دمج التعليم الأكاديمي مع الخبرة العملية في الصناعة، وبالتالي توفير بيئة تعليمية شاملة للطلاب والمساهمة في تطوير الصناعة والاقتصاد اللبناني".

واكد أنه "من خلال الأبحاث التعاونية والمؤتمرات المشتركة والمبادرات الهادفة لدمج المناهج الأكاديمية مع الممارسات الصناعية، سنمكن طلابنا وباحثينا من إحداث تغيير حقيقي على مستوى الإبتكار الصناعي".

وإذ أكد تطلع الجمعية" للتعاون مع جامعات أخرى، قال: "نطمح لإرساء تعاون وثيق مع كليات الإعلام ومع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي لتشكيل رأي عام لبناني لرفع مستوى الوعي تجاه الصناعة الوطنية وقضاياها المحقة، وكذلك تجاه أهمية التنمية الصناعية في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة".

معوض
ثم كانت كلمة لمعوض اعتبر فيها ان "الخطوة اليوم تشكل قفزة استراتيجية بالنسبة لنا، كما نأمل ان تكون كذلك لجمعية الصناعيين"، مشيراً الى ان "تعاملنا مع جمعية الصناعيين، هو برأينا تطور رائد يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى، لا سيما على مستويات الأبحاث التطبيقية والمؤتمرات والمشاريع المشتركة، الوصول إلى البيانات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لدينا، وفرص التعلم التجريبي والسعي وراء الحلول الاستشارية، مؤكداً أن الاتفاق يجسد إرادة مشتركة للعمل معًا كطرفين رئيسيين في انتعاش لبنان ومساره المستقبلي.

وقال معوض: "ان الجامعة اللبنانية الاميركية هي جامعة ريادة الأعمال ملتزمة بالعمل مع الصناعة"، معتبراً ان دخول جمعية الصناعيين في شراكة معنا، يعد تطورًا إيجابيًا للغاية ويدل على اهتمام الجمعية الشديد بالاستثمار في مستقبل لبنان لجعله موطناً صالحا للأجيال التي ستخلفنا"..

وشدد معوض على ان "العالم الذي نعيش فيه لا يتسع إلا لنوع واحد فقط من الاقتصاد: اقتصاد المعرفة الذي يفترض بحكم الواقع وجود جهد متضافر بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، لتحويل الأفكار إلى منتجات مبنية على قيمة معرفية مضافة تعمل على أساس الموارد الفكرية وليس المادية".

el وقع الزعني ومعوض مذكرة التفاهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   