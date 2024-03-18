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من أصحاب السوابق... قوى الامن توقف تاجر مخدرات في طريق الجديدة

18
MARCH
2024
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المُتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في جميع المناطق، ومُلاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص بترويج وتجارة المخدّرات في طريق الجديدة.على الفور، أعطيت الأوامر لعناصر المفرزة للعمل على تحديد هويّته، ومكان تواجده، وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّل عناصر المفرزة إلى تحديد هويّته ومكان تواجده في محلّة أرض جلول، وتبيّن أنّه يُدعى:م. م. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق.وبتاريخ 12/03/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها.بتفتيشه والدرّاجة، عُثر على:/24/ مظروفًا من مادة الـ"سالفيا"/15/ علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة بيضاء، يُعتقد أنّها "كوكايين"/11/ مظروفًا من مادة باز الـ"كوكايين"/7/ مظاريف من مادة الـ"كريستال ميث"ميزان حسّاس.أودع الموقوف مع الدراجة والمضبوطات الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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