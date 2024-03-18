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"بالارقام"... احصاء لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول الاضرار والضحايا في الجنوب!

18
MARCH
2024
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أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سقوط 306 شهيداً و820 جريحاً في لبنان منذ اندلاع الحرب في 8 تشرين الأول 2023 حتى 7 آذار الجاري.

وأوضحت الإحصائية أن الشهداء المدنيين بلغ عددهم 51 (بينهم 22 امرأة و8 أطفال و3 صحافيين و7 من العاملين في المجال الصحي).

في حين بلغ عدد النازحين حتى 7 من آذار الجاري 90 ألفاً و859 شخصاً، 52% منهم من الإناث.

واللافت في الإحصائية وجود 18 مركز إيواء تؤوي 1501 نازح داخلي فقط.

وبلغت مساحة الأراضي المتضررة نتيجة القصف الإسرائيلي 462 هكتاراً، ومرافق المياه التي تمّ تدميرها 9، أثّرت على نحو 100 ألف من السكان.

كما سُجّل إغلاق 6 منشآت صحية في مرجعيون وبنت جبيل.

وأُغلقت 72 مدرسة رسمية وخاصة جزئياً أو كلياً في القرى المتضررة، وخسر 72% من المزارعين مصدر رزقهم، وبلغ عدد المزارع المتضررة 300 شملت مزارع دواجن وماشية وخلايا النحل.


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