حايك: فرنجية لا يمثل في الشارع المسيحي بشكل كاف.. ومن لا يحترم وجودنا يدفعنا الى خيارات أخرى!

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قال نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك لـ "الجديد" إنّ "التيار الوطني الحر منفتح على الاتفاقات بينه وبين جميع اللبنانيين وجاهزون لكل التفاهمات والتوافق على كل شيء."

وأضاف: "لا يستطيع فريق من اللبنانيين ان "يتشبص" ويتمسك بشخص لا يمثل الفريق المسيحي مثل ما الثنائي الشيعي "ما بيقبلوا حدا" غير الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب وعليهم ان يحترموا الحضور المسيحي في لبنان."

وأكمل: "فرنجية لا يمثل في الشارع المسيحي بشكل كاف يجعله مرشحاً لرئاسة الجمهورية وهو ليس عليه وفاقاً وطنياً."

وأردف حايك: "لقاء الرئيس عون بوفد حزب الله كان لقاء مجاملة ومواقف التيار الوطني الحر حول ما يجري في الجنوب واضحة ويعبر عنها باسيل."

وختم: "من لا يحترم وجودنا يدفعنا الى خيارات أخرى."