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سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان

18
MARCH
2024
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تؤثّر سلسلة من المنخفضات على لبنان وتحمل معها تساقطًا في الامطار الغزيرة أحيانًا. ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع الحاليّ. ومن المتوقع أن تشتد الأمطار بين الليلة والثلاثاء مع تساقط حبات البرد وثلوج على الجبال العالية. وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
 
الاثنين
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ٢٠ بقاعًا وبين ٩ و ١٧ على الـ١٠٠٠
٢- الجوّ: يتحول الطقس إلى غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار ليلًا فيما تتساقط الثلوج على الـ٢٤٠٠متر تتدنى ليلًا إلى ٢٠٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ومعتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa
٦- الانقشاع: متوسط يسوء جبلًا بسبب الضباب
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
 
الثلاثاء
غير مستقر غائم وممطر بغزارة مع برق ورعد فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠متر ، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٧ ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١١ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س
 
الاربعاء
غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار احيانًا فيما تتساقط الثلوج على الـ١٨٠٠متر نهارًا لترتفع الى ٢٠٠٠متر مساءً ، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س
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