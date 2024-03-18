وزير خارجية البرازيل إلى بيروت

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ديبلوماسياً يصل الى بيروت اليوم وزير خارجية البرازيل «Mauro Luiz Lecker» ليبدأ زيارة رسمية غداً للقاء المسؤولين الكبار وفق جدول زيارات يشمل كلاً من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، للبحث في مختلف التطورات خصوصاً وانّ للبرازيل مقعدها في مجلس الامن الدولي وقد بادرت اكثر من مرة الى مساعدة لبنان وسعت الى وقف نار دائم في غزة عطّله «الفيتو» الاميركي. وسيعقد بوحبيب وليكير مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد اللقاء المقرّر عند العاشرة والنصف قبل ظهر غد.



