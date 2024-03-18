هجمات العشائر ضد «قسد» وصلت إلى «الباغوز» وطالت حقل «الجفرة» النفطي

A + A -

الوطن السورية: في ريف دير الزور، شن مقاتلو قوات العشائر العربية ضربات موجعة وموسعة وأشد إيلاماً لـ«قسد»، شملت أرياف المحافظة الشرقية والشمالية والغربية، وخلفت أكثر من ١٢ قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف الميليشيات.

وبينت مصادر عشائرية في ريف دير الزور لـ«الوطن» أن إحدى هجمات قوات العشائر طاولت حقل الجفرة الذي تنهب الميليشيات نفطه شرقي دير الزور وأضرمت النيران فيه، إثر اشتباكات مع حراس الحقل، حيث وقعت إصابات في صفوفهم، بينما أصابت صهريج نفط بقذيفة «آر بي جي»، ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وفي تطور لافت لتصعيد هجمات قوات العشائر ضد «قسد»، أشارت المصادر إلى أن الأولى قتلت أكثر من ٧ مسلحين من الثانية واغتنمت عتاداً عسكرياً لدى هجومها أمس على نقطتي العرقوب والسفافنة في بلدة الباغوز جنوب شرق دير الزور، والتي كانت تشكل آخر معاقل «داعش» في المحافظة.

وقالت إن مقاتلي العشائر نفذوا أمس هجمات متزامنة على حواجز ونقاط الميليشيات في بلدات ذيبان والطيانة وأبو حردوب والشعلة والشحيل بريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى مهاجمة تحشداتها في مدينة البصرة بريف المحافظة الشمالي وفي بلدة أبو خشب غربي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من مسلحي الميليشيات.