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القلق سيّد الموقف حيال الوضع على الجبهة الجنوبية

18
MARCH
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

على جبهة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة واصلت المقاومة عملياتها، وقد تحدّث جيش الاحتلال عن عملية نوعية تمثلت باستهداف ضابط كبير بصاروخ موجّه، فاتحاً تحقيقاً بالعمليّة لمعرفة ما تخفيه من خلل استخباري ومن تفوّق تقنيّ للمقاومة.

 

تتواصل الجهود الأميركية لمنع توسّع الحرب، إلا أن القلق لا يزال سيّد الموقف حيال الوضع على الجبهة الجنوبية، مع التهديدات الإسرائيلية المستمرة.

 

ونقلت صحيفة العدو «يديعوت أحرونوت» عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قوله «نقترب باستمرار من الحرب مع حزب الله وسيتحمل لبنان عواقبها».

 

وأمس، نقلت «العربية» عن مصدر إسرائيلي قوله «إن نشوب الحرب على الجبهة الشمالية سيكون مع دولة لبنان وليس حزب الله».

 

وأضاف: «في حال وقوع حرب مع لبنان سندمّر أهدافا على عمق 5 كلم». وتابع: «لدينا بنك أهداف بعمق 5 كلم داخل لبنان لم نستهدفها بعد».

البناء
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