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عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 آذار 2024

18
MARCH
2024
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الأخبار: خطة الشاطئ الأزرق

القصة الكاملة لـ«ترشيح» جورج خوري إلى الرئاسة

 

 

 

 

نداء الوطن: فرنجية عشيّة جولة "الخُماسية": لا رئيس إلا برضى المقاومة

 

 

 

 

اللواء: دخول أميركي على الخط الرئاسي.. والخماسية في الرابية وبكركي غداً
اجتماعات فلسطينية - حوثية في بيروت لتطويق إسرائيل.. وتفاهمات سريَّة بين واشنطن وطهران

 

 

 



البناء: بوتين يفوز رئاسياً: نهوض روسيا ومكانتها كدولة عظمى أولويات الولاية الجديدة/ نتنياهو يتعهد لشولتز: لن نشن هجوماً على رفح ما دام السكان محاصرين فيها/ جيش الاحتلال يتحدث عن عملية نوعية للمقاومة استهدفت ضابطاً كبيراً بصاروخ

 

 

 

 

النهار: "الخماسية" بين "أذرع إيران" وتهديدات إسرائيل

 

 

 

 


الجمهورية: الخماسية عند بري والراعي
فرنجية: يختلفون... لكن يتفقون ضدي

 

 

 

 

?l'orient le jour: Solution à deux États : qu’en pensent (vraiment) les protagonistes libanais 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: الراعي يرعى إطلاق الحوار «الماروني»: مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور
الوضع الميداني جنوباً على حاله قصفاً وغارات وأنظار اللبنانيين متعلقة بتحرك «اللجنة الخماسية»

 

 

 

الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن»: الرياض مقترحاً لانعقاد تاسع جولات «الدستورية» … المقداد لـ«بيدرسون»: لتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها بوقف انتهاكات السيادة السورية

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: جنرالات وسياسيون إسرائيليون يطالبون بعدم التخلي عن «سياسة التجويع»
قائد أسبق لسلاح البحرية: الرصيف المائي يهدف إلى فك الحصار عن غزة

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