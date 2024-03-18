عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 آذار 2024

الأخبار: خطة الشاطئ الأزرق
القصة الكاملة لـ«ترشيح» جورج خوري إلى الرئاسة
نداء الوطن: فرنجية عشيّة جولة "الخُماسية": لا رئيس إلا برضى المقاومة
اللواء: دخول أميركي على الخط الرئاسي.. والخماسية في الرابية وبكركي غداً
اجتماعات فلسطينية - حوثية في بيروت لتطويق إسرائيل.. وتفاهمات سريَّة بين واشنطن وطهران
البناء: بوتين يفوز رئاسياً: نهوض روسيا ومكانتها كدولة عظمى أولويات الولاية الجديدة/ نتنياهو يتعهد لشولتز: لن نشن هجوماً على رفح ما دام السكان محاصرين فيها/ جيش الاحتلال يتحدث عن عملية نوعية للمقاومة استهدفت ضابطاً كبيراً بصاروخ
النهار: "الخماسية" بين "أذرع إيران" وتهديدات إسرائيل
الجمهورية: الخماسية عند بري والراعي
فرنجية: يختلفون... لكن يتفقون ضدي
?l'orient le jour: Solution à deux États : qu’en pensent (vraiment) les protagonistes libanais
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: الراعي يرعى إطلاق الحوار «الماروني»: مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور
الوضع الميداني جنوباً على حاله قصفاً وغارات وأنظار اللبنانيين متعلقة بتحرك «اللجنة الخماسية»
الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن»: الرياض مقترحاً لانعقاد تاسع جولات «الدستورية» … المقداد لـ«بيدرسون»: لتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها بوقف انتهاكات السيادة السورية
الشرق الأوسط السعودية: جنرالات وسياسيون إسرائيليون يطالبون بعدم التخلي عن «سياسة التجويع»
قائد أسبق لسلاح البحرية: الرصيف المائي يهدف إلى فك الحصار عن غزة