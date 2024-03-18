أسرار الصحف ليوم الأثنين 18 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال مصدر سياسي إن كثافة التصريحات والبيانات التي تتناول دور المقاومة في الجنوب سواء حزب الله وحركة أمل أو الجماعة الإسلامية بأشكالها المختلفة ومصادرها المتعددة لا تعبر عن مزاج شعبي حقيقي، فبعضها شغل من شعر أن لا شغل له في زمن المقاومة، فقرّر أن يشتغل بها. وبعضه تشغيل من الخارج لداخل حاضر. فالمهم عدم البقاء بلا شغل ومشغلة. وبعضها محاولة انشغال عن اهتمام الخارج الحصري بالمقاومة ودعوته للعودة للانشغال ببعض الداخل والباقي “شوفيني يا منيرة” أو حسد وغيرة وضيقة عين.



كواليس

تسعى مصادر روسية لمعرفة الجهة التي تقف وراء البيان الصادر باسم حركة فتح رداً على انتقاد حركة حماس لتسمية رئيس حكومة جديد دون تشاور اتفق على اعتماده في تشكيل الحكومة خلال حوارات موسكو. واستغربت المصادر لغة البيان التي تصف طوفان الأقصى بالمغامرة وتحمّل المقاومة مسؤولية جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بينما أبدت مصادر فلسطينيّة شاركت في حوارات موسكو خشيتها من استخدام الاحتلال للبيان في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية أو أن يكون كاتب البيان قد قام بصياغة النص بهذه الخلفيّة ضمن آليات التنسيق الأمنيّ.

اللواء: أسرار



لغز

لاحظت أوساط معنية وجود حرص أميركي على إبعاد الجانب الفرنسي عن أي تعاون مع الجيش اللبناني،مقابل تشجيع واضح للجانب البريطاني في تقديم المستلزمات اللوجستية ومعدات الرصد والمراقبة وبعض الأسلحة اللازمة، إثر تثبيت الهدنة على الحدود الجنوبية مع الطرف الإسرائيلي!

همس

يستعد السفراء العرب في اللجنة الخماسية للسفر إلى بلدانهم خلال هذا الأسبوع لتمضية العشر الأواخر من رمضان بين عائلاتهم، على أن يستأنفوا نشاطهم الديبلوماسي بعد عيد الفطر السعيد!



نداء الوطن: خفايا

يلاحظ أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتحدث بشكل رسمي عن «إعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة»، ما بدا وكأنه اعتراف واضح من جانبها بأنّ وجود النازحين السوريين في لبنان هو توطين.

يتردد أنّ خلافاً يدور بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بالإنابة يترافق مع انقسام داخل فريقهما السياسي في الانحياز لكل منهما.

يحكى عن معادلة اشتباك جديدة تسمح بتجميد الأعمال الحربية بفترات مناوبة بين القطاعات الأوسط والغربي والشرقي مقابل تجميدٍ مقابل لتلك الأعمال في المستوطنات المحاذية.