جلسة لمجلس الوزراء... وجدول إجتماع فضفاض

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على الصعيد الداخلي، ينتظر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة للبحث في جدول اعمال فضفاض، يتناول مواضيع ومسائل عادية، اذا تأمن حضور عدد كاف من الوزراء الجلسة، بينما لوحظ ان جدول الجلسة، لم يتضمن مشروع إعادة هيكلة المصارف ألذي تم سحبه من البحث سابقا، لاعتراض المصارف عليه، كما ابدى وزراء الثنائي الشيعي تحفظهم على طرحه على المجلس، في الوقت الذي برزت فيه على واجهة الاهتمام قضية تعثر بعض المصارف ، ووجوب قيام السلطة النقدية بدراسة اوضاعها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والمصرفية، للبت بوضعية هذه المصارف.