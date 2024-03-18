فرنجية: لا رئيس من دون رضى المقاومة... والبعض يقدّم أوراق اعتماده من تحت الطاولة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

عشية انطلاق اللجنة الخماسية في جولة جديدة من اللقاءات، أطلّ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية أمس في لقاء صحافي ليجدّد حضوره في السباق الرئاسي. وهو قال: «لا ڤيتو أميركياً أو سعودياً على اسمي، والسفيرة الأميركية قالت علناً أنه في حال وصولي سيتعاونون معي». وأضاف: «الجميع يدركون أنه لا رئيس من دون رضى المقاومة والبعض يقدّم أوراق اعتماده من تحت الطاولة».

وعُلم أنّ فرنجية، الذي أدلى بمواقفه خلال استقباله في بنشعي نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي على رأس وفد من النقابة، هو من طلب اللقاء. كما عُلم أنّ فرنجية يشنّ هجمات متتالية على السفير السابق جورج خوري الذي طُرح اسمه في بورصة الترشيحات.