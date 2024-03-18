رئيس أركان العدو: حزب الله بدأ الاعتداءات والآن يدفع ثمنًا باهظًا

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أشار رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي الى، أنها "تُعتبر هذه الغارة تعبيرًا عن قدرات جيش الدفاع على الوصول إلى أكثر الأماكن تعقيدًا في الوقت المناسب وبدقة عالية. سنواصل مجهود القضاء على كبار المسؤولين في حماس فهذا أحد أهداف الحرب".

وأضاف، "يمكن لحماس وضع سلاحها والاستسلام وإلا فسنواصل التصرف بقوة شديدة حتى نعيد المختطفين إلى ديارهم. إن إعادتهم أحد أهداف الحرب، حيث سيبذل جيش الدفاع قصارى جهوده من أجل تحقيقه. ونواصل التخطيط لمواصلة ضرب المناطق التي لم نتصرف فيها بعدُ. جيش الدفاع يستعد لشن هجمات على المناطق الأخرى ومع المستوى السياسي سنقرر التوقيت والظروف. وبمجرد اتخاذ القرار سيتصرف جيش الدفاع بمنتهى القوة والعزم. نحن عازمون على التصرف في كل مكان بنت حماس فيه قوتها؛ حيث لا يجوز ترك ألوية حمساوية تؤدي وظيفتها".

وتابع هاليفي، "مائة وثلاثة وستين يومًا مضت منذ نشوب الحرب. نحن نخوض حربًا عادلة، ومتعددة الساحات ومركبة، نحقق فيها إنجازات عديدة والتي تتسع باستمرار. ما زال الطريق أمامنا طويلاً حتى تحقيق أهداف الحرب. وقوات جيش الدفاع تحارب على كافة الجبهات - في غزة، وفي المنطقة الشمالية، وفي الساحات سواء القريبة أو البعيدة - دون التوقف".



واستكمل، "لقد استهل شهر رمضان هذا الأسبوع، ونحن على مستوى أعلى من الترقب وأقوياء وجاهزون - في كل مكان وفي جميع الأوقات حيث لا نتوقف. كل تطور يطرأ على إحدى الساحات يؤثر على ساحات الحرب الأخرى. نعمل أولاً على الحفاظ على الأمن، وإحباط ومنع العمليات الإرهابية، إلى جانب الرغبة في إتاحة الاحتفال بشهر رمضان".

وأردف هاليفي: "في قطاع غزة نفاجئ الجيش الاسرائيلي، ونبادر ونعمق الإنجازات أكثر فأكثر وفي شمال القطاع - نتوغل مجددًا في المناطق التي كنا نتصرف فيها، بمعلومات استخباراتية جديدة، وبأساليب جديدة - حيث نوسّع رقعة ضرب حماس، ونقتل المزيد من العناصر، وندمر البنى التحتية بشكل دقيق ونوعي".

وكشف، أن "في الجنوب، في خان يونس، نركز مجهود القوات النوعية لتفكيك لواء خان يونس. لقد قتلنا العديد من المخربين وأسرنا المخربين الكبار الذين تم تحويلهم للتحقيق. أما الذين لا يزالون على قيد الحياة ويختبئون ويجدون الصعوبة في أداء وظيفتهم فنصل إليهم أيضًا".

وأكد هاليفي، نواصل ضرب قدرات حزب الله وأفراده. حزب الله بدأ الاعتداءات فهو يدفع ثمنًا باهظًا. سنعيد السكان فقط بعد استعادة الأمن الكامل. لهذا الغرض سنلجأ إلى كل طريقة لازمة -" حيث يكون جيش الدفاع وقادته على أهبة الاستعداد للقيام بذلك. هذا واجبنا".