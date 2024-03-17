هذه هي الأسباب التي تميّز المؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر

A + A -

- سامر الرز

تعتبر المؤتمرات السنوية للأحزاب والتيارات السياسية مناسبات مهمة لتقديم حصاد العمل السياسي خلال العام السابق ووضع الخطط للعام المقبل.

ولكن يبرز من بين هذه المؤتمرات، المؤتمر الوطني السنوي للتيار الوطني الحرّ كواحد من أبرز الأحداث السياسية في التقويم السنوي للتيار وبقية الأحزاب للأسباب التالية:

١- تميز ديناميكية التيار الوطني الحرّ ولكونه تياراً فاعلاً في المشهد السياسي، حيث يسعى جاهداً لتحقيق أهدافه وتطبيق مبادئه. ويعتبر المؤتمر الوطني السنوي للتيار فرصة لتجديد العهد مع قيادته ومبادئه ولتوجيه الرسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والشباب الواعد.

٢- فعاليات المؤتمر الوطني السنوي المحمّلة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الهامة، منها العشاء السنوي في اليوم الأول، الذي يتم فيه جمع التبرعات لضمان إستمرارية وإستقلالية التيار من الناحية التمويلية، وللإبقاء على مبادئه وكلمته الحرة.

أما اليوم الثاني من المؤتمر فيعتبر فرصة لجمع بين القدامى والشباب والوجوه الجديدة لتبادل الأفكار و الآراء والخبرات وتسليط الضوء على دور الأجيال السابقة في توجيه الأجيال الجديدة.

ويعتبر تسليم البطاقات تحت شعار

"من جيل لجيل" خطوة مهمة في نقل التاريخ والتجارب للأجيال الجديدة، مما يعزز الوحدة والتماسك داخل التيار.

وفي اليوم الثالث من المؤتمر، يتم الاجتماع في جلسة ختامية تستعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وتحدد الخطوات المستقبلية. ويعتبر المؤتمر بمثابة خلية حزبية تيارية، حيث يتم التركيز على عدة ملفات منها الانمائي والاقتصادي والصحي والتربوي والاجتماعي والثقافي والسياسي، بهدف تحديد الأولويات والخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور التيار في خدمة المجتمع وتحقيق تطلعات الشعب.

منسّق قضاء طرابلس سامر الرز.