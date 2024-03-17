بالفيديو- نصار لياسمينا زيتون : نعدك بالاحتفال معك بكفرشوبا وانشالله بيكون الاحتفال احتفالين بتحرير تلال كفرشوبا !

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خلال استقباله الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم ياسمينا زينون في مطار بيروت ؛ اكد وزير السياحة وليد نصار ان ياسمينا اعدت الفرحة للبنانيين بصمودها وايمانها بما تقوم به مشيرا الى انها تمكنت من ارساء معايير جديدة بالمسابقة العالمية ترتكز على ان الجمل الخارجي يجب ان يكون مفرونا بالذكاء والثقافة والارادة القوية الصلبة.

ووعد نصار ياسمينا بالاحتفال بفوزها على ارض بلدتها كفرشوبا الجنوبية وتوجه لها بالقول : انشالله بنحتفل احتفالين الاول بتحرير تلال كفرشوبا ولبنان والثاني بحصولك على لقب الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم.

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