هيئة صغبين ترد عل عقيص!

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صدر عن هيئة صغبين في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعدما طالعتنا مجموعة من الاخبار الملفقة التي تدعي ان النائب جورج عقيص تابع اعمالا انمائية في منطقة البقاع الغربي وراشيا وتحديدا طريق صغبين - عيتنيت وتلك المتفرعة منه .

وبعد المتابعة والبحث والتدقيق نؤكد ان نواب وفعاليات المنطقة هم من اهتموا بمتابعة هذا الموضوع والسهر على انجازه مشكورين جميعا.

اننا نهيب بالنائب عقيص ومن يروج له في قضائنا ان يهتم بقضاء زحلة لاسيما طرقاته ومشاريعه الانمائية شبه المعدومة، فابناء قضائي البقاع الغربي وراشيا ادرى بشعابهما.