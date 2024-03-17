عطالله: هذا هو التيار الوطني الحر ورئيسه

A + A -

كتب النائب غسان عطالله عبر صفحته على X ما يلي :" في كلمته اليوم أكد جبران باسيل ثوابت لا رجوع عنها وأولها أنه اذا اختلفنا بالداخل مع الحz ب لا تصبح اسرائيل صديقة أما المعادلة المفروضة فمرفوضة والرئيس يجب أن يكون ميثاقياً، سيادياً، إصلاحياً، ومقاوماً مع المطالبة الدائمة باللامركزية والصندوق الائتماني. وبإطار العصيان على الواقع ورفضه، أضاء باسيل على أزمة النزوح السوري متوجهاً الى المجتمع الدولي بالقول:"أوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا قبل ما يدفع المتوجّب عليه"… هذا هو التيار الوطني الحر ورئيسه، لا مساومة ولا مواربة، لا عمالة ولا عمولة! بكل فخر، أنا تيار وطني حر"