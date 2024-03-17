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هيئة ادارة السير: آلية جديدة بعمل مصلحة تسجيل السيارات 4 ايام بدلا من 3

17
MARCH
2024
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اعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان ، “تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى، زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي بالدكوانة.

وبدءاً من 18 آذار 2024، ستُقدم المصلحة – في المركز الرئيسي بالدكوانة – الخدمات أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من ثلاثة وفقاً لما يلي:

  • يُخصّص يوم الإثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة.
  • يستبدل يوم الإقفال الرسمي الإثنين 25 آذار 2024 بيوم الجمعة 22 آذار 2024.
  • يستبدل يوم الأقفال الرسمي الإثنين 1 نيسان 2024 بيوم الجمعة 5 نيسان 2024.
  • كما تُستكمل المعاملات التي سبق وتم المباشرة بها ولم تنجز بعد، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة وفقًا لما يلي:
  • يوم الإثنين 18 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 3/2/1/0.
  • يوم الجمعة 22 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 6/5/4.
  • يوم الجمعة 5 نيسان: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 9/8/7.

أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل كما سابقاً ووفقاً لما يلي:

  • أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 3/2/1/0.
  • أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 6/5/4.
  • أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 9/8/7.

ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة”.

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