هيئة ادارة السير: آلية جديدة بعمل مصلحة تسجيل السيارات 4 ايام بدلا من 3

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اعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان ، “تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى، زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي بالدكوانة.

وبدءاً من 18 آذار 2024، ستُقدم المصلحة – في المركز الرئيسي بالدكوانة – الخدمات أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من ثلاثة وفقاً لما يلي:

يُخصّص يوم الإثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة.

يستبدل يوم الإقفال الرسمي الإثنين 25 آذار 2024 بيوم الجمعة 22 آذار 2024.

يستبدل يوم الأقفال الرسمي الإثنين 1 نيسان 2024 بيوم الجمعة 5 نيسان 2024.

كما تُستكمل المعاملات التي سبق وتم المباشرة بها ولم تنجز بعد، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة وفقًا لما يلي:

يوم الإثنين 18 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 3/2/1/0.

يوم الجمعة 22 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 6/5/4.

يوم الجمعة 5 نيسان: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 9/8/7.

أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل كما سابقاً ووفقاً لما يلي:

أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 3/2/1/0.

أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 6/5/4.

أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 9/8/7.

ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة”.