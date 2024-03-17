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سفير النمسا جال في دير المخلص برفقة المطران ابراهيم

17
MARCH
2024
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لبّى سفير جمهورية النمسا في لبنان رينيه بول امري ووالدته السيدة مارلين دعوة رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم لزيارة دير المخلص في جون - الشوف، حيث كان في استقبالهم الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت انطوان ديب.

وكانت جولة في اقسام الدير شملت ممشى المؤسس، الكنيسة الكبرى، ضريح المكرم الأب بشارة أبو مراد، مجموعة الأيقونات، المكتبة والمخطوطات، والمدرسة المخلصيّة.

 وأُعجب السفير امري بكأس القداس المُقدم من امبراطور النمسا للرهبانية، ثم تناول الجميع طعام الغداء على مائدة دير المخلص.

بعد الغداء كانت زيارة سريعة لدير سيدة البشارة للراهبات المخلصيّات ودير القديسة حنة المجاور ودير السيدة وسيدة الوعرة.

في الختام، زار السفير امري والدة المطران إبراهيم السيدة حنة محفوظ إبراهيم في منزل العائلة في جنسنايا – شرق مدينة صيدا.

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