بالصور - اندلاع حريق كبير في أحد المطاعم في عنايا وأبي رميا: الله يعطي الف عافية لعناصر الدفاع المدني

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اندلع مساء السبت حريق في مطعم المنتزه التابع لدير مار مارون عنايا، وقامت فرق الدفاع المدني بإخماده.

وقد علّق النائب سيمون أبي رميا على الحريق الكبير وقال عبر "أكس":

نشكر العناية الإلهية ومار شربل على عدم حصول اي اذى لأي شخص بعد اندلاع حريق في مطعم المنتزه في عنايا والتابع لدير مار مارون. اتصلت بالأباتي طنوس نعمة، رئيس الدير، وابلغته عن كل الحزن الذي ينتابني لأن هذا المطعم كان يجمع فيه المواطنين من كل لبنان والانتشار لما يتمتع من لقمة طيّبة وبلدية من خيرات الدير. والله يعطي الف عافية لعناصر الدفاع المدني الذين عملوا على اطفاء الحريق.