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الوطن السورية: في ريف دير الزور، شن مقاتلو قوات العشائر العربية ضربات موجعة وموسعة وأشد إيلاماً لـ«قسد»، شملت أرياف المحافظة الشرقية والشمالية والغربية، وخلفت أكثر من 12 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف الميليشيات.

وبينت مصادر عشائرية في ريف المحافظة لـ«الوطن» أن إحدى هجمات قوات العشائر طالت حقل الجفرة الذي تنهب الميليشيات نفطه شرق دير الزور وأضرمت النيران فيه.

وفي تطور لافت لتصعيد هجمات قوات العشائر ضد «قسد»، أشارت المصادر إلى أن الأولى قتلت أكثر من 7 مسلحين من الثانية واغتنمت عتاداً عسكرياً لدى هجومها أمس على نقطتي العرقوب والسفافنة في بلدة الباغوز جنوب شرق دير الزور، والتي كانت تشكل آخر معاقل «داعش» في المحافظة.