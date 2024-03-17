living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيران: مستعدون لتطوير الدفاع والردع السوري

17
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أكد وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس أن الولايات المتحدة لم تدخر أي فرصة لتدمير الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكداً عدم قانونية التواجد الأميركي في سورية، معتبراً أن قوات الاحتلال الأميركي أصبحت «قاعدة لدعم الجماعات الانفصالية والإرهابية».

 

موقف وزير الدفاع جاء خلال لقائه نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني في مقر وزارة الدفاع الإيرانية بالعاصمة طهران، حيث اعتبر أشتياني أن أي خطأ استراتيجي أو مغامرة من قبل الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، ستؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة.

 

وأدان أشتياني حسب وكالة «مهر» الإيرانية الاعتداءات الإسرائيلية على سورية والتي تستهدف بنيتها التحتية بحجة مواجهة محور المقاومة، مؤكداً بأن مواجهة هذه الاعتداءات تستلزم إيجاد قوة الردع، «لذا فإن الإجراءات والخطط الضرورية والعاجلة لمنع غطرسة هذا الكيان مدرجة على جدول الأعمال».

 

وأكد أشتياني استعداد وزارة الدفاع الإيرانية لاستخدام جميع قدراتها إلى جانب الحكومة السورية في سبيل تطوير قوة الدفاع والردع السورية، «كما وقفت إلى جانب سورية خلال حربها ضد الإرهاب».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   