إيران: مستعدون لتطوير الدفاع والردع السوري

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الوطن السورية: أكد وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس أن الولايات المتحدة لم تدخر أي فرصة لتدمير الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكداً عدم قانونية التواجد الأميركي في سورية، معتبراً أن قوات الاحتلال الأميركي أصبحت «قاعدة لدعم الجماعات الانفصالية والإرهابية».

موقف وزير الدفاع جاء خلال لقائه نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني في مقر وزارة الدفاع الإيرانية بالعاصمة طهران، حيث اعتبر أشتياني أن أي خطأ استراتيجي أو مغامرة من قبل الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، ستؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة.

وأدان أشتياني حسب وكالة «مهر» الإيرانية الاعتداءات الإسرائيلية على سورية والتي تستهدف بنيتها التحتية بحجة مواجهة محور المقاومة، مؤكداً بأن مواجهة هذه الاعتداءات تستلزم إيجاد قوة الردع، «لذا فإن الإجراءات والخطط الضرورية والعاجلة لمنع غطرسة هذا الكيان مدرجة على جدول الأعمال».

وأكد أشتياني استعداد وزارة الدفاع الإيرانية لاستخدام جميع قدراتها إلى جانب الحكومة السورية في سبيل تطوير قوة الدفاع والردع السورية، «كما وقفت إلى جانب سورية خلال حربها ضد الإرهاب».