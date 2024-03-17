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«الدفاع السورية»: إصابة جندي وأضرار مادية في قصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

17
MARCH
2024
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الشرق الأوسط السعودية: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، بأن انفجارات دوّت في ريف دمشق نتيجة قصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف موقعين على الأقل في جبال القلمون، بينما تحدثت وزارة الدفاع السورية عن إصابة عسكري وخسائر مادية في هجوم إسرائيلي على عدد من النقاط في المنطقة الجنوبية.

 

وذكر المرصد أن أصوات الانفجارات جاءت تزامناً مع محاولة المضادات الأرضية السورية التصدّي لأهداف في سماء المنطقة، مشيراً إلى أن أحد الموقعين المستهدفين كانت به شحنة أسلحة داخل قطعة عسكريّة للقوات السورية تستخدمها جماعة «حزب الله» اللبنانية بحسب وصفه.

 

وقال إن الموقع الآخر قريب من الكتيبة الهندسية في المنطقة ذاتها «بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق، مما أدّى إلى انفجارات كبيرة وتصاعد ألسنة اللهب في أحد المواقع».

 

وبحسب ما ذكرته وزارة الدفاع السورية عبر «فيسبوك»، فإن هجوماً جوياً إسرائيلياً من اتجاه الجولان استهدف عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية، وتصدى الدفاع الجوي للهجوم.

 

وقالت الوزارة إن الدفاع الجوي تمكن من إسقاط بعض الصواريخ؛ لكنها ذكرت أن الهجوم أسفر عن إصابة عسكري وخسائر مادية.

 

وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في محيط منطقة تلّ الجموع بريف محافظة درعا الغربي، بعد انطلاق صاروخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان.

الشرق الأوسط
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