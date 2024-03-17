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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في المشهد السياسي الداخلي، فإن الأنظار ستتركز اعتباراً من غد الاثنين على التحرك الجديد الذي سيستأنفه سفراء مجموعة الدول الخماسية الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر الهادف الى حض الافرقاء اللبنانيين على استعجال إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي والسعي ما أمكن الى توافق واسع حول خيار انتخاب المرشح الثالث الذي لا يعد محسوباً على جهة دون أخرى.

ومعلوم ان السفراء الخمسة سيشرعون من الاثنين بتحرك واسع النطاق يشمل جميع الاتجاهات والكتل وتبدأ لقاءاتهم برئيس مجلس النواب والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ثم تستكمل الثلثاء بلقاءات مع الرئيس السابق العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقاً وليد جنبلاط وينتظر تحديد مواعيد اللقاءات الأخرى تباعاً.