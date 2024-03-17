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المفاوضات الثلاثية اللبنانية – "الإسرائيلية" – الأممية في الناقورة؟

17
MARCH
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

أثير سؤال جدي عما إذا يمكن الحديث عن طرح إسرائيلي جديد بالعودة الى المفاوضات الثلاثية اللبنانية – الإسرائيلية – الأممية في الناقورة التي توقفت منذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في الثامن من تشرين الأول الماضي؟



السؤال أثير أمس عقب موقف لافت لوزارة الخارجية الإسرائيلية مفاده التشديد على عدم رغبة إسرائيل في الحرب مع لبنان وإعلان استعدادها للعودة الى المفاوضات الثلاثية في الناقورة من دون تفاصيل إيضاحية. ولم يكن هذا الموقف ليكتسب دلالات ويثير تساؤلات لولا أنه جاء غداة تسليم لبنان رده الخطي الرسمي على الخطة الفرنسية لوقف المواجهات الجارية في الجنوب اللبناني والعودة الى التزامات القرار 1701.

 

ومع أن احتمال أن يبقى هذا الموقف في إطار المناورات الديبلوماسية التي ربما تهدف إسرائيل من خلالها الى إحراج الحكومة اللبنانية وإظهارها في مظهر التبعية لاستراتيجية "حزب الله" اذا رفض الاقتراح كما هو مرجح، يلفت مراقبون الى أن تعدد الاتجاهات وتضاربها في داخل إسرائيل حيال أي عملية واسعة في لبنان يبقي الباب مفتوحاً على لعبة طرح اقتراحات تجريبية ضمن مرحلة لم تشهد بعد حسما واضحاً ونهائياً لأي اتجاه ستعتمده إسرائيل في شأن لبنان يوم تتوقف حرب غزة.

النهار
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