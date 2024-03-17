النهار: اجتماع في بيروت للحوثيين وحماس والفصائل

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في "نموذج"جديد إضافي على استباحة لبنان وأرضه وسيادته أمام خطر التهديدات الإسرائيلية المتعاقبة بحرب شاملة على لبنان، وبعدما انكشفت ساحة الجنوب عن "شراكة الساحات ووحدتها" بين أذرع "محور الممانعة" جاء الكشف أمس عن اجتماعات تنسيقية بين الحوثيين اليمنيين وحركة "حماس" وقيادات فلسطينية في بيروت ليضع لبنان وحكومته أكثر فأكثر في عين الانكشاف والمزيد من الأحراج والتعرية وتالياً أمام مزيد من تعريض لبنان للأخطار الأمنية والحربية.





إذ إن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر فلسطينية وحوثية أن اجتماعاً نادراً عُقد الأسبوع الماضي بين قيادات من فصائل فلسطينية أبرزها حركة "حماس" و"الحوثيين" اليمنيين، لمناقشة "آليات تنسيق أعمال المقاومة" ضدّ اسرائيل في ظل حرب غزة.

وقال أحد هذه المصادر الفلسطينية طالباً عدم نشر اسمه إنّ "اجتماعاً مهمّاً عُقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع حركة أنصار الله اليمنية".

وأضاف أنّه خلال هذا الاجتماع "تمّت مناقشة آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة".

وأكد مسؤول حوثي بدون الكشف عن اسمه لـ"فرانس برس" السبت أن الاجتماع "عُقد في بيروت"، وناقش "توسيع دائرة المواجهات ومحاصرة الكيان الإسرائيلي وهو ما أعلنه (زعيم حركة أنصار الله) عبد الملك الحوثي" الخميس.

وأضاف المسؤول الحوثي السبت "نحن ننسق مع المقاومة منذ بداية عملية طوفان الاقصى".

وبحسب مصدر فلسطيني ثانٍ طلب بدوره عدم نشر اسمه فإنّ الاجتماع ناقش أيضاً "تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح" في أقصى جنوب القطاع.