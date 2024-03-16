باسيل في لقاء "من جيل لجيل": اذا عاد الحزب الى الشراكة نعود

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نظم التيار الوطني الحر لقاءً بعنوان "من جيل لجيل- Gen to Gen" حضره إضافة إلى رئيس التيار ونوابه مارتين نجم كتيلي، غسان خوري وناجي حايك، نواب ووزراء في التيار، وعدد من الكوادر والملتزمين وشباب وشابات من قطاع الشباب.

النشاط الذي نظم في إطار سلسلة نشاطات ١٤ آذار جاء على شكل حوار بين رئيس التيار وعدد من القدامى وشبان وشابات تحدثوا عن مرحلة ١٩٨٩-٢٠٠٥ ومرحلة ٢٠٠٥ وصولا الى ٢٠١٦.

باسيل وخلال الحوار سئل عن التحالف مع "حزب الله"، فأجاب "لا يفكر أحد أننا نندم عليه، وفي أي ساعة يعود الحزب الى التفاهم نعود اليه"، باسيل أكد أن "التفاهم أعطانا ١٥ سنة استقرار في البلد، وفي وقت كان هناك نية لعزل الحزب جاء التفاهم فنسجنا الشراكة وأدى الى إرساء الاستقرار "، في المقابل رأى باسيل اننا "خسرنا شعبيا جراء التفاهم لانّ تسويق حزب الله في الشارع اللبناني صعب وخصوصا لدى الشباب ورغم ذلك بالتضحية بشعبيتنا مقابل الاستقرار ولكن عندما وصلنا إلى مكان الحزب لم يعد يسير معنا بالشراكة ابتعدنا"، ومن هنا نقول "اذا عدتم عدنا، أي اذا عاد حزب الله الى الشراكة نعود".

باسيل تطرق الى مرحلة النضال، فلفت الى أنه "كانت لدينا الجرأة أن نقوم بالكثير من الامور ونأمل في وقت كان الجميع يعتبرنا حالمين بخروج السوري. وهذا بلدنا وسندافع عنه وهذه أرضنا لا أحد يسلبنا اياها، واضاف: بعدها أتت بقية القوى في الداخل تريد التحرك بعد أن رأت الدول الخارجية تتحرك في وقت بقينا نحن على أملنا، وقد تعلمنا من تلك الفترة أن أي شيء يخصّ مستقبلنا وحريتنا أن نكون احرار بما نفعل .



باسيل تحدث عن مرحلة الاعتقالات، مؤكدا اننا " لم نشعر بالخوف على العكس، كنا نتباهى أمام بعضنا كم كنا اقوياء. وانا اقول النيابة والوزارة هي عذاب اكثر من السجن لأنها تسجنك بعدة أمور. وقال "افضل ما حصل في حياتي الوطنية انني سجنت في ٧ آب ولا زلنا إلى اليوم نعيش بالنضال، داعيًا الشباب الى تذكر مرحلة التنمر التي تعرضوا لها في ١٧ تشرين لأنهم سيفتخرون بها لاحقا.

باسيل ردًّا على سؤال ماذا يرمز له ميشال عون، اجاب :قلت للعماد عون البارحة هو ابي بالكرامة الوطنية، واجمل شعار له معلق في مكتبي "لانك كرامتنا"، واضاف: ايام الوصاية وفي وقت كان اللبناني هو والأجنبي والغريب وكان الجيش كأنه مكسور بكرامته أتى ميشال عون ورد للجيش كرامته"، باسيل أشار الى أننا " كنا نشعر بكرامتنا عندما نذهب الى بعبدا وحفر في ذهني ميشال عون هو الكرامة. ميشال عون علمني الكرامة الوطنية والعيش بحرية وعدم القبول بالذل وهذا ما يميز التيار واقولها بصراحة كم رأيت "قلة كرامة" عند الكثير السياسيين.

باسيل شدد على اننا " نحن جيل قاتل ونعرف كم غالي أن نقاتل للحصول على الاستقلال، ولا يجب أن ننسى قانون محاسبة سوريا ١٥٥٩ الذي عمل عليه العماد ميشال عون، مؤكدا اننا "نحن الذين بدأنا واكملنا وسنكمل للنهاية".

باسيل توجه الى الشباب، وقال

" نتكل عليكم لاستلام المسؤوليات واحد برامجنا هو تصغير عمر التيار".

في ختام اللقاء وزع رئيس التيار بطاقة الانتساب الشبابية على عدد من الشبان والشبات من قطاع الشباب ومن بينهم نجله جورج جبران باسيل.