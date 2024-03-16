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قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة سيارات تنشط في مناطق جبل لبنان

16
MARCH
2024
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في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية. بتاريخ 3-3-2024، أقدم شخص مجهول الهوية على سرقة سيارة نوع "تويوتا" لون أحمر دون لوحات من محلة حمانا.

وعلى الأثر، ونتيجة المتابعة، توافرت معلومات لمفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية مفادها ان السيارة المسروقة متواجدة في محلة بقعاتا. وعلى الفور، توجهت دورية من المفرزة إلى المكان المشار إليه، وعملت على توقيف السائق وضبط السيارة، ويدعى: و. ع. (مواليد عام 1990، لبناني).

وبتفتيشه والسيارة، ضبطت أدوات مخصصة لتركيب الطاقة الشمسية كان قد سرقها في وقت سابق من داخل سيارة في محلة عرمون.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة العديد من السيارات من مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان.

وبعد عمليات رصد وتعقب، تم توقيف شريكَيْه في محلتي بقعاتا وعين وزين، وهما كل من: ع. ج. (مواليد عام 1978، سوري) ون. أ. ذ. (مواليد عام 2001، لبناني)، وقد أسفر التحقيق عن ضبط 5 سيارات مسروقة.

وقد أعيدت السيارات إلى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء.

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