سرقا دراجة آلية من الأشرفية وأطلقا النار باتجاه صاحبها..

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بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول إقدام مجهولان بتاريخ 8-3-2024 على سرقة دراجة آلية من محلة الأشرفية، ولدى مشاهدتهما من قبل مالكها، أقدم أحدهما على شهر مسدس حربي بوجهه وأطلق النار باتجاهه من دون إصابته، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة. وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يوثق الحادثة.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية منفّذي عملية السرقة وإطلاق النار وتوقيفهما.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويتهما، ومن بينهما مطلق النار، ويدعى:



م. م. (مواليد عام 2003، سوري)،وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدّرات وصدم وتسبب بإيذاء، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة وإطلاق نار.



بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الصفير على متن دراجة آلية لون زيتي دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط أدوات تُستَخدَم في عمليات السرقة، قبّعة وقفازات، سيف، مبلغ مالي وهاتف خليوي.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه وتم حجز الدراجة عدليا.