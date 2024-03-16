living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رياح ناشطة.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

16
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احيانا محملة بالغبار وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال تركيا حتى بعد ظهر يوم غد السبت حيث يتحول إلى مستقر ويستمر حتى فجر يوم الإثنين، حيث نتأثر تدريجا بمنخفض جوي ويكون مترافقا بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا ورياحا شديدة ويستمر حتى صباح الأربعاء حيث يستقر تدريجا.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع ضباب على المرتفعات.الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احيانا محملة بالغبار وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما يتوقع تساقط امطار متفرقة بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد مساء . الإثنين:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع رياح ناشطة تشتد لتقارب 50 كلم/س، ومع اقتراب المنخفض الجوي تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي حيث تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها مساء وتكون مترافقة ببرق ورعد خاصة شمال البلاد و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية .الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1700 متر وما فوق مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35كم/س .

- الانقشاع: متوسط إلى جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين  55 و 85%.

- حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج اجمالا.

- حرارة سطح الماء:  19°م.

- الضغط الجوي:  766 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:  05, 49   ساعة غروب الشمس: 17,45 .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   