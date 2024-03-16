رياح ناشطة.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احيانا محملة بالغبار وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال تركيا حتى بعد ظهر يوم غد السبت حيث يتحول إلى مستقر ويستمر حتى فجر يوم الإثنين، حيث نتأثر تدريجا بمنخفض جوي ويكون مترافقا بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا ورياحا شديدة ويستمر حتى صباح الأربعاء حيث يستقر تدريجا.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع ضباب على المرتفعات.الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احيانا محملة بالغبار وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما يتوقع تساقط امطار متفرقة بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد مساء . الإثنين:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع رياح ناشطة تشتد لتقارب 50 كلم/س، ومع اقتراب المنخفض الجوي تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي حيث تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها مساء وتكون مترافقة ببرق ورعد خاصة شمال البلاد و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية .الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1700 متر وما فوق مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35كم/س .

- الانقشاع: متوسط إلى جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 85%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج اجمالا.

- حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05, 49 ساعة غروب الشمس: 17,45 .