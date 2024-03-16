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رعد طمأن الرئيس عون: لبنان غير معرض لحرب شاملة!

16
MARCH
2024
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كشف المصدر في حزب الله لصحيفة الديار ان موقف بعض الاطراف اللبنانية، وبخاصة الاطراف المسيحية، لم تقبل ان يدعم الحزب غزة، نظرا لما يتعرض له اهلها المظلومون. وبعد تصريح رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انه لا توجد معاهدة دفاع عن غزة منتقدا المقاومة على تحريك جبهة الجنوب للتخفيف عما يحصل في غزة ، زار النائب محمد رعد عون لتوضيح هدف المقاومة من فتح جبهة الجنوب حيث اكد رعد ان :» لا انسانيتنا ولا مبادئنا تسمح لنا بالسكوت عما يتعرض له اهل غزة من قتل وابادة من قبل الكيان الصهيوني. وبناء على هذه الثوابت، قرر حزب الله اسناد غزة عبر استهداف جيش الاحتلال والمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.»

اضف على ذلك، طمأن النائب محمد رعد خلال زيارته السابقة للرئيس عون ان لبنان ليس معرضا للحرب الشاملة، وهذه الزيارة كانت ايجابية جدا بالنسبة للرئيس عون.

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