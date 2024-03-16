باسيل: "الحزب" خرج من التفاهم بالتخلي عن بناء الدولة: ندعو بكركي لرفع الصوت ضد إقصاء المسيحيين والضرائب ندفعها للإنماء أو لا ندفعها!

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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال العشاء السنوي التمويلي للتيار في موضوع حرب غزّة، الى أن هذه الحرب اظهرت مدى حرية التيار في قراراته وثباته على مبادئه. وإلى كل من قال إن التيار غيّر موقفه من الحزب، وخرج من التفاهم، وأن الوثيقة سقطت أجاب باسيل أنّ وثيقة التفاهم لا تسقط وتبقى صالحة بأفكارها ولكنها بحاجة للتطوير وهذا ما لم يحصل. وأكد أنّ التيار لم يخرج من التفاهم ولكن الحزب هو من خرج عندما تخلّى اولاً عن بناء الدولة، وبعدها عن الشراكة، واخيراً تخطّى سقف حماية لبنان".

وأوضح باسيل أن التيار لم يغيّر موقفه، ولايزال مع المقاومة بوجه اسرائيل والارهاب طالما أن الجيش اللبناني ليس قادرًا على القيام لوحده بهذه المهمة، مشدّدًا على أن تحرير فلسطين ليس من مسؤولية لبنان وحده، هو اولاً من مسؤولية الفلسطينيين. وقال: "ونحن والعرب نساعد، كل واحد حسب امكانيّاته، فلبنان دفع الكثير وما زال يقدّم خيرة شبابه المقاومين. وموقف لبنان الداعم، وخاصةً المسيحيين فيه، هو أساسي، لأن اسرائيل نتنياهو وبن غفير وسموتريش، ينفذون إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً بعناوين توراتية وتحوّل الحرب لتلمودية مقابل خيبرية حتى تأخذ طابعاً اسلامياً – يهودياً".

باسيل أشار الى أن المستفيدين من الصراع الديني هم اصحاب المشاريع الأحادية المتطرّفة بدولة اليهود او دولة الاسلاميين، والى أن المتضررين هم المؤمنون بالاعتدال والتعايش. وقال: هنا تأتي أهميّة النموذج اللبناني الذي تريد اسرائيل ان تلغيه. اسرائيل نقيض لبنان والقدس هي افضل مكان لنقرّر فيه طبيعة الصراع. وسأل هل نريد القدس مدينة مغلقة مقسّمة يتصارع عليها المسلمين اليهود فقط أم نريدها مدينة مفتوحة لكل الأديان يتعاطف معها الغرب قبل الشرق؟ وأضاف: "وهنا يأتي دورنا كمشرقيين بجمع الحضارتين وبفكر انفتاحي غير إنعزالي، لنكون روّاد الانقلاب الايجابي الحاصل بنظرة الرأي العام الدولي تجاه فلسطين بعد انكشاف توحّش الصهيونية العالمية".

باسيل شدد على أن لبنان لا يستطيع أن يقف على الحياد في الصراع مع اسرائيل لكنه يستطيع أن يمارس التحييد عن صراعات تضرّه. وقال: فصراعه مع اسرائيل يمكن أن يأخذ اشكالاً عسكرية بالدفاع عن النفس وبتحرير الأرض، وشهداؤه يكونون على طريق شبعا ووقف الاعتداءات علينا، ومن اجل عودة اللاجئين والنازحين وتحرير نفطنا وغازنا من قبضة الاسر الدولي الاسرائيلي.

وأضاف أن الأساس هو وحدة الساحة اللبنانية؛ وهنا التحدي لننطلق موحّدين واقوياء لساحات ثانية".

كذلك تحدث باسيل عن الرابع عشر من آذار لافتًا الى أن التحرير هو مسيرة التيار وبدأ في 14 آذار ١٩٨٩، واستكمل بتحرير الجنوب بالـ 2000، وبتحرير القرار الوطني بـ 14 آذار 2005 مع خروج الوصاية السورية؛ ولكنه لم يكتمل بعد، وقال: فالتحرير يكتمل بالتحرّر من التبعية والفساد وبتحرير قرار بعض القوى اللبنانية من قبضة الخارج".

وسأل ما نفع تحرير الأرض إن بقي القرار مكبلاً وما نفع تحرير القرار من تبعية للخارج، إن بقي الداخل مكبلاً بالمصالح الخاصة والفساد. وإن لم نبنِ دولة الحق والعدالة والقضاء المستقل والاقتصاد المنتج والانتظام المالي والحماية الاجتماعية؟"

وأضاف باسيل :" نحن نعيش في مأزق، لا نستطيع أن نبني دولة الاّ بالتوافق، ومن نحن بحاجة الى التوافق معهم، لا يريدون الدولة، لا بل يستفيدون من غيابها، لذلك علينا محاورتهم ومواجهتهم في الوقت نفسه وهذا توازن المبدئية والواقعيّة".

ثم انقل باسيل للحديث عن أهمية الشراكة مشددًا أنه ما من وحدة دون شراكة والا "نكون موحّدين في الشكل ومنفصلين في العمق. وأوضح أنّ "عَ سوا تنبقى سوى" هو شعار مؤتمر التيار لهذا العام ويعبّر عن تمسّكه بالشراكة والوحدة معًا. وأكّد استعداد التيار للتضحية من أجل الشراكة، مشددا على أن الخطر الخارجي من اسرائيل "مقدور عليه" بفضل صمود شعبنا ومقاومينا، ولكن الخطر الداخلي هو على الوحدة الوطنية، التي فقدناها، وهو ما يجعل اسرائيل تنقّض وتنتصر علينا".

باسيل وجه دعوة لبكركي لتجمع القيادات ورفع الصوت بمواجهة عملية الاقصاء المتعمّد الذي يتعرّض له المكوّن المسيحي بدءاً من رئاسة الجمهورية حتى أصغر خفير جمركي في الدولة. وأضاف أن بكركي لا يجوز أن تعتذر بحجة أن أحدهم يرفض تلبية دعوتها فمسؤوليّتها ان توجه الدعوة، ومن لا يلبي يتحمل مسؤولية غيابه والاقصاء أمام التاريخ والناس، وعندها تنكشف كذبة الحجّة وكذبة الشعار.

باسيل أكد أن اللقاء وإصدار البيانات لا يكفيان لأن الأهم هو الخطة العملانية التي تنقسم لعدّة محاور:

1 - المواجهة السياسية والاعلامية والشعبية لوقف مسلسل الاجرام الحكومي الحاصل بحق الموقع المسيحي الأول في الدولة وبحق الميثاق والدستور.

2 – تأمين الصمود لمواجهة المشاكل الحياتية وكل انواع التجويع والإذلال، بمشاركة الكنيسة والأحزاب والقطاع الخاص والعام والمجتمع المدني والانتشار للحفاظ على الأرض والهوية والجنسية.

3 – الضغط لتنفيذ بنود الطائف وعلى رأسها اللامركزية الانمائية الموسّعة التي تعزز الوحدة وتمنع اي منحى تقسيمي أو فدرالي لأنها تثبّت المركزية بالسياسة الخارجية والدفاعية والنقدية.

وقال: بحال الاصرار على رفضها، يجب البدء بتطبيقها تدريجياً، مناطقياً وقطاعياً. ففي لبنان ما من مواطنين فئة ثانية، فللجميع حريته وحقوقه وكرامته ودوره، فالضرائب ندفعها مقابل الخدمات العامة والانماء المناطقي او لا ندفعها، فالضرائب ليست لمزاريب الهدر وتمويل الحياة السياسية لأركان المنظومة".

باسيل لفت الى أنّ هذا العشاء يؤمن اكثر من نصف موازنة التيار السنوية وأن على كل التياريين واصدقائهم أن يدخلوا في شبكة التيار التضامنية في الصحة والتأمين والغذاء والتربية والعمل.

وأضاف أن حرية القرار هي اغلى شيء عند التيار، والاستقلال المالي هو للحفاظ عليها، ولكن الأساس يبقى بشخصيّـتنا وتربيتنا الوطنية على نهج ميشال عون.

باسيل شدد على أن التيار ولد في الحرية في 14 آذار مع حرب التحرير، (تحرير الأرض وتحرير القرار). واعتمد بالحرية في 13 تشرين حين اختار مؤسسه العيش الحرّ بالمنفى ولا العيش في الوطن في سجن كبير".

باسيل ختم متوجّها للرئيس عون : "لأنك كرامتنا" لا يزال اجمل شعار لك عندنا، ولو مهما صار عمرك، الكرامة لا تشيخ معك.

أنت ربّيتني على الكرامة الوطنية مثل ما ربّاني أبي على الكرامة الشخصية. فالكرامة الوطنية لا تحوي شخصانية ودونية وفوقية، وحردا ومزاجية و"ولدنة"، فهي الوجود الحرّ المتفاعل والمتعايش مع الآخر لأن "العيش خارج اطار الحريّة هو شكل من اشكال الموت. وأنا أعدك أن التيار لا يعيش الاّ بكرامة. وسنبقى نحبّك لأنّك كرامتنا".