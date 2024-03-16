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ماذا جاء في الرد اللبناني على المقترح الفرنسي حول المنطقة الحدودية؟

16
MARCH
2024
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سلّم لبنان الرد الرسمي على المقترح الفرنسي الذي قدّمه وزير الخارجية الفرنسية ستيفان لوجورنيه لترسيخ الاستقرار في المنطقة الحدودية. وتولى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب تسليم الرد الى السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ الرد اللبناني، وبعد التنويه بالمبادرة الفرنسية وشُكر باريس على الجهود التي تبذلها تجاه لبنان، اكد انّ لبنان لا يريد الحرب، ولا يسعى اليها، خلافاً لإسرائيل التي تواصل اعتداءاتها الوحشية على لبنان، وتسعى الى توسيع دائرة المواجهات، ودَفع الامور نحو حرب اقليمية".

ولحظَ الرد اللبناني "تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، ودعوة المجتمع الدولي الى العمل المساعد على التطبيق الشامل لهذا القرار. وضرورة توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من اداء مهمته الى جانب قوات اليونيفيل. مع التشديد على عودة النازحين اللبنانيين الى بلداتهم".

كذلك يؤكد الرد اللبناني على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على اسرائيل لحملها على وقف اعتداءاتها على لبنان، وكذلك وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية والقرار 1701، وإلزامها بتطبيقه بكل مندرجاته، وإلزامها بالانسحاب من الاراضي والنقاط اللبنانية التي تحتلها، بدءًا من نقطة الـb1 في منطقة الناقورة وامتداداً على الخط الحدودي وصولاً الى مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. مع استعداد الجانب اللبناني للعودة الى استئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة.

الجمهورية
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