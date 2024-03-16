أسرار الصحف ليوم السبت 16 آذار 2024

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البناء

قال دبلوماسي غربي يواكب المفاوضات حول اتفاق في غزّة إنّ محور المقاومة يتحرّك كأوركسترا يقودها مايسترو محترف. فبعد إعلان السيد حسن نصر الله عن انسداد طريق التفاوض ودخول مرحلة عضّ الأصابع بيوم، أعلن السيد عبد الملك الحوثي نقلة نوعيّة في دور اليمن في حرب البحار وصولًا إلى المحيط الهندي، وبعد يوم أعلنت حركة حماس عن التقدّم بمبادرة تتضمن عمليًا جدولة زمنية لشروطها التفاوضيّة ذاتها، لكن بلغة مرنة. وجاءت الأجوبة على المبادرة إعلان توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض وإرساله إلى الدوحة رغم اعتبار المبادرة غير منطقية، بينما قالت واشنطن إنّ المبادرة تزيد الأمل بالتوصل إلى اتفاق... لهذا قيل إن العصا من الجنة.



بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفرّد فقرات يومية خاصة لمتابعة الصراع السياسي الداخلي والتجاذب الأميركي الإسرائيلي. وانتقل المناخ من اعتبار حال الحرب تستدعي إقفال البحث السياسي إلى أنّ حال الحرب تستدعي مناقشة الخيارات المصيرية. وقال خبير في الشؤون الإسرائيلية إنّ هذا لا يحدث إلا إذا كان هناك توجه معين من جهة نافذة قوية تملك ما يفرض الاستماع إليها تقف وراء هذا التحول، مرجّحًا أن يكون الجيش والمؤسسات الأمنية وراء هذا التوجّه في سياق منسق مع الأميركيين لتحفيز مسار الخروج من الحرب بثمن اسمه رأس نتنياهو بدلًا من رأس "إسرائيل".

اللواء

سفيرة دولة غربية تصاب بنوبات غضب في معرض التعليق على القصف الإسرائيلي المتكرّر للمدنيين الآمنين لأخذ الحصص الغذائية؟!



بدأ التحضير لخطوات عملية على الصعيد المصرفي، سواء لجهة الدمج أو تصفية بعض المصارف الصغرى.



زودت دولة كبرى على خط المساندة بأسلحة صاروخية تمتلكها دول قليلة العدد من شأنه أن يغيّر مسار المواجهات الجارية في البحر!

الجمهورية

تنوي هيئة نقابية التحرّك قريبًا في الشارع على خلفية تجاهل تصحيح واقع نقدي ومالي يَطال شريحة كبيرة من اللبنانيين.

لم يصل النقاش بين مرجعَين ماليين حتّى الآن إلى توافق على رقم محدّد لرفع الظلم عن مئات الآلاف من اللبنانيين، على رغم نيّتهما الإيجابية.

أكد رئيس حزب بارز أنّه سيشارك في كلّ الجلسات الانتخابية ولن يساهم في تعطيل النصاب مهما كانت النتيجة.