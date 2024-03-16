عناوين الصحف ليوم السبت 16 آذار 2024

الأخبار
- ردّ "رفع عتب" لبناني على الورقة الفرنسية
- عودة المفاوضات: المقاومة تثبّت شروطها
- اتفاقان عسكريان "يقوننان" الابتزاز الأميركي
- المحيط الهندي في دائرة النار: صنعاء تُطبق الحصار على العدو
- واشنطن - "تل أبيب": "الإحباط" في ذروته
- مجازر الطحين تستحيل "روتينًا" أسبوعيًا
البناء
- اليمن يضع معادلاته الجديدة قيد التنفيذ: أربع سفن ومدمّرة أميركية تحت النار
- حماس تقدّم مبادرة تفاوضيّة تلتزم شروطها السابقة مع جدولة زمنية وأعداد الأسرى
- واشنطن: المبادرة ضمن الإطار المقبول... ونتنياهو ينتقد... ويرسل وفده إلى الدوحة
اللواء
- لبنان يُفاوض "لليوم التالي": وقف الانتهاكات والعودة إلى الناقورة
- "الخماسية" لن تستأنف المساعي قبل اكتمال أجوبة الكتل.. وقائد فيلق القدس في بيروت لعدم توسيع الحرب
- "حماس" تنعش مفاوضات الهدنة.. وغالانت يتحدّث عن ثمن باهظ لاحتلال غزّة
نداء الوطن
- الردّ الرسمي على الورقة الفرنسية: ثرثرة على ضفاف الليطاني
- الجيش يُفنّد الرسالة السورية: المراصد لبنانية لضبط الحدود
الديار
- مفاوضات الهدنة جارية في القاهرة... ولا رديف عن حماس في القطاع
- مصدر في حزب الله لـ"لديار": أهل الجنوب والمقاومة جسم واحد
الجمهورية
- لبنان يردّ على المبادرات: القرار 1701
- باسيل: حتّى الصدام آخرته تفاهم
- ميناء غزّة في "اليوم التالي"؟