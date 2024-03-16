عناوين الصحف ليوم السبت 16 آذار 2024

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الأخبار

‫ - ردّ "رفع عتب" لبناني على الورقة الفرنسية

- عودة المفاوضات: المقاومة تثبّت شروطها

‫ - اتفاقان عسكريان "يقوننان" الابتزاز الأميركي

‫ - المحيط الهندي في دائرة النار: صنعاء تُطبق الحصار على العدو

- واشنطن - "تل أبيب": "الإحباط" في ذروته

- مجازر الطحين تستحيل "روتينًا" أسبوعيًا

البناء

- اليمن يضع معادلاته الجديدة قيد التنفيذ: أربع سفن ومدمّرة أميركية تحت النار

- حماس تقدّم مبادرة تفاوضيّة تلتزم شروطها السابقة مع جدولة زمنية وأعداد الأسرى

- واشنطن: المبادرة ضمن الإطار المقبول... ونتنياهو ينتقد... ويرسل وفده إلى الدوحة

اللواء

- لبنان يُفاوض "لليوم التالي": وقف الانتهاكات والعودة إلى الناقورة

- "الخماسية" لن تستأنف المساعي قبل اكتمال أجوبة الكتل.. وقائد فيلق القدس في بيروت لعدم توسيع الحرب

- "حماس" تنعش مفاوضات الهدنة.. وغالانت يتحدّث عن ثمن باهظ لاحتلال غزّة

نداء الوطن

- الردّ الرسمي على الورقة الفرنسية: ثرثرة على ضفاف الليطاني

- الجيش يُفنّد الرسالة السورية: المراصد لبنانية لضبط الحدود

الديار

- مفاوضات الهدنة جارية في القاهرة... ولا رديف عن حماس في القطاع

- مصدر في حزب الله لـ"لديار": أهل الجنوب والمقاومة جسم واحد

الجمهورية

- لبنان يردّ على المبادرات: القرار 1701

- باسيل: حتّى الصدام آخرته تفاهم

- ميناء غزّة في "اليوم التالي"؟