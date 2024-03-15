رويترز تكشف عن رسالة وجهتها الخارجية اللبنانية إلى السفارة الفرنسية... اليكم ماذا تضمنت!

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اطلعت وكالة "رويترز" على رسالة وجهتها وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة الفرنسية في بيروت، حيث قالت إنّ بيروت تعتقد أن المبادرة الفرنسية بشأن التطورات العسكرية مع إسرائيل والحدود الجنوبية "يمكن أن تكون خطوة مهمة"، نحو السلام والأمن في لبنان والمنطقة.

وذكرت الخارجية اللبنانية، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كان "حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الدائم"، مشيرة إلى أنّ "لبنان لا يسعى للحرب"، لكنه يريد وقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الأراضي اللبنانية برا وجوا وبحرا.

وأضافت أنّه بمجرد توقف الانتهاكات، فإن لبنان سيلتزم باستئناف الاجتماعات الثلاثية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسرائيل غير المباشرة، "لمناقشة كافة الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701".