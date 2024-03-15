صورة لشعارات حزبية على مزار حريصا… والإدارة توضح

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أعلنت إدارة مزار سيدة لبنان – حريصا، أن “بعض المغرضين نشر على وسائل الاتصالات الحديثة صورة لكتابات وشعارات حزبية على حائط الدرج المؤدي الى تمثال السيدة العذراء، بغية خلق الفتن والنعرات الطائفية”.

وأوضحت في بيان، أن “هذه الصورة قديمة العهد، وليس لها اي وجود على ارض الواقع اليوم، يضعها المغرضون من حين الى آخر ، بغرض التحريض الطائفي”.

وقالت: “إننا نعرض في اسفل هذا البيان صورة التقطناها اليوم من نفس الموقع والزاوية، لنؤكد سوء نوايا واضعيها، وعدم صحتها، ونطلب من جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين في زمن الصوم لدى الطائفتين ان يعيشوا معنى الصوم الحقيقي والا يتأثروا بيد الشر التي لا تريد الخير بل زرع الفتن بين ابناء الوطن الواحد. حمانا الله من ايادي الشر الاثيمة وبارك وطننا لبنان وطن الرسالة والمحبة”.