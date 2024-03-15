المديرية العامة للأحوال الشخصية: 100 الف ليرة غرامة التأخير في التبليغ عن الوفاة

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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "حيث أن عددا من أقلام النفوس لا سيما تلك التابعة لدائرة نفوس جبل لبنان تقوم بقطع إيصالات لاستيفاء غرامة مالية نتيجة التخلف في التبليغ عن الوفاة بقيمة مليون و500 الف ل.ل، وذلك خلافا للأصول القانونية في ظل عدم صدور أي نص قانوني يعدل الغرامة المحددة بموجب القانون 665 والبالغة 100 الف ليرة لبنانية، فقد عممت هذه المديرية العامة على كافة دوائر وأقلام النفوس التقيد بالقوانين المرعية الإجراء واستيفاء غرامة 100 الف ليرة لبنانية عن التأخير في التبليغ عن الوفاة وطلبت من ذوي الشأن الذين سبق وأن تم استيفاء غرامة غير قانونية منهم مراجعة المحتسبيات لاسترداد تلك الفروقات %".