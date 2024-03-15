living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ لبنان بين تحركات الرئاسة وصوت الحرب... "الأخبار" تنقُل عن الرئيس عون تحذيراته للحزب وخطاب شامل لباسيل الليلة!

15
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خطَّان موازيان يسيّران لبنان، لكنّهما قد ينحرفان ليتقاطعا في النهاية والخلاصة السياسية.
خط الحرب في غزة والجنوب، على وتيرته من التصعيد. فعلى الرغم من كل الكلام عن الهُدنة والسعي لأجلها، فإنَّ جنون نتنياهو وعدوانية إسرائيل لا يزال غير مكترث بكل المعاناة الإنسانية، وسطَ معلومات عن التحضير لاجتياح آخر تجمع مدني فلسطيني في رفح. وهذا الواقع، يُبقي لبنان في أتون الحرب وسياق الغارات من الحدود إلى بعلبك، في وقت يترقب اللبنانيون نتائج المساعي الأميركية والدولية علها تسهم في لجم العدوانية الإسرائيلية.

وفي خط الرئاسة، معلومات كثيفة عن تجديد مساعي اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل، في وقت تواصل كتلة "الاعتدال" تحركاتها وجولاتها. وتزامناً، لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يجمع بين وحدة الحال مع حزب الله، وبين إشاراته الدبلوماسية المبطنة إلى استمرار الحوار والسعي لإيج مخارج.
وفي مطلق الأحوال، تبقى النتائج في الوصول إلى رئيس يكون ثمرة تفاهم لبناني، هي الحكَم على كل "النيات" المعلنة.

أمّا في الرابية، فمقاربة استراتيجية ناتجة عن تلك التجربة الطويلة في مواجهة التحديات واستشراف المخاطر على لبنان. فقد نقلَ الزميل نقولا ناصيف في "الأخبار" اليوم الجمعة عن الرئيس العماد ميشال عون تحذيره لوفد حزب الله الذي زاره، وخوفه من تداعيات التطورات. أصغى إلى ما أدلى به رعد عن الدوافع التي أملت على حزب الله الانخراط في حرب غزة عبر إشعال جبهة الجنوب. وجاء في مقال ناصيف أن الرئيس عون رد على توضيحات وفد "الحزب" بالقول: "أعتبرها معركة خاسرة. أنا خائف عليكم، لكنني خائف على لبنان أيضاً. لا أعرف إلى أي مدى يسع الحزب الاستمرار في هذه المعركة والمدى الذي سيصل إليه، بينما أخشى من النتائج لأن موازين القوى ليست في مصلحته ولا في مصلحتنا نحن".
وهذا الرد الناتج عن قراءة لمعطيات الواقع الميداني والهجوم الأميركي على ساحل شرق المتوسط، يفسِّر جانباً من قراءة الرئيس عون ومقاربة التيار الوطني الحر اللتين ترتكزان إلى تجنيب لبنان، وبجميع مكوناته، من تداعيات الحرب في ظل أعمق أزمة مالية يمر بها البلد.

وهذه القراءة من الرابية، يلاقيها الليلة رئيس "التيار" النائب جبران باسيل من العشاء السنوي في ذكرى ١٤ آذار، ليجدّد الثوابت في تحدياتٍ متغيرة، وليؤكّد الموقِف من كيفية حماية لبنان ورفض استهداف الشراكة المؤسِسة للوحدة الوطنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   