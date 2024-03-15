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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الزراعة، البيان الاتي:

“في اطار حرص وزارة الزراعة على جودة المنتجات الزراعية المستوردة ومطابقتها للمواصفات، أجرت بتاريخ 14-03-2024 كشفاً ميدانياً على احدى البواخر القادمة من جمهورية مصر العربية في مرفأ طرابلس، وهي إرسالية بطاطا طازجة معدة لإستخدام المائدة ومعبأة في شوالات. هذا الكشف الحسي جاء للتأكد من الالتزام بالمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة سابقاً لاستيراد البطاطا المصرية لعام 2024، مستندين على القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الزراعة، وشارك فيها : رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة سونيا الأبيض، رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير الزراعي المهندسة رانيا الحايك، رئيس مصلحة زراعة عكار السيد طه مصطفى، ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ طرابلس عبر المهندس ميشال ديب، والمساعد الفني الزراعي بلال رعد، حيث تبين ان المنتج مطابق للمواصفات والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة.”

وأشار البيان الى “ان مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في المرافئ الحدودية تقوم بعملها المستمر في سحب العينات والتأكد من مطابقة المستوردات الزراعية للمواصفات”.