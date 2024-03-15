بالصورة: توضيح هام من إدارة مزار سيدة لبنان - حريصا

A + A -

صدر عن إدارة مزار سيدة لبنان - حريصا بيان جاء فيه:



"نشر بعض المغرضين على وسائل الاتصالات الحديثة صورة لكتابات وشعارات حزبية على حائط الدرج المؤدي الى تمثال السيدة العذراء بغية خلق الفتن والنعرات الطائفية، لذا يهم القيمين على المزار التوضيح بأن هذه الصورة قديمة العهد، وليس لها اي وجود على أرض الواقع اليوم، يضعها المغرضون من حين إلى آخر، بغرض التحريض الطائفي".





وأضاف: "اننا نعرض في اسفل هذا البيان صورة التقطناها اليوم من نفس الموقع والزاوية، لنؤكد سوء نوايا واضعيها، وعدم صحتها ونطلب من جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين في زمن الصوم لدى الطائفتين ان يعيشوا معنى الصوم الحقيقي والا يتأثروا بيد الشر التي لا تريد الخير بل زرع الفتن بين ابناء الوطن الواحد. حمانا الله من ايادي الشر الاثيمة وبارك وطننا لبنان وطن الرسالة والمحبة".